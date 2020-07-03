Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Türkiye COVID-19 Kredi Limiti kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantörlüğünde 300 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı.
Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası tarafından altyapı, ulaşım, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri ve imalat sektörleri dahil pek çok sektörde nakit akışını destekleyecek bir ürün olarak sunulacak yeni kredi ile işletmelerin; giderler, stoklar veya ticari alacaklar gibi kısa vadeli ödemelerinden kaynaklanan likidite zorluklarını aşmasına katkı sunulması hedefleniyor.
Krediyle ilgili Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop şu değerlendirmelerde “Bankamız tarafından kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edilen uluslararası kaynaklar, ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için ülke olarak topyekün yürüttüğümüz çabaya destek olacak. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan temin ettiğimiz bu kredi çerçevesinde Bankamız doğrudan büyük işletmelere ve seçilecek aracı finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimizin omurgası olan, salgın nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan KOBİ'lere destek sunacak. Kalkınma bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, COVID-19 salgının ilk etkilerinin görülmeye başlamasından itibaren uzun yıllardır ilişkide olduğumuz uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile salgınla mücadele kapsamında ayırmış olduğu fonlardan Türkiye’ye yönelik kaynak temin etmek üzere görüşmelere başladık ve bu krediyle ilk sonucumuzu almış olduk. Bankamızın istikrarlı yapısı ile sağladığı uluslararası kaynakların salgının etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Bankamıza sağladığı bu krediyi;salgın nedeniyle gelir ve iş kaybına uğrayan, finansman güçlüğü yaşayan KOBİ’ler öncelikli olmak üzere işletmelere sunarak üretim ve istihdamın istikrarlı çizgiye dönmesini destekleyeceğiz.” dedi
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yatırım Operasyonları Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 300 milyon ABD doları tutarında sağlanan kredinin Banka tarafından doğrudan ve aracı finans kuruluşları üzerinden işletmelere kullandırılacağını belirtti.
Konstantin Limitovskiy “Türkiye'nin reel sektöre kısa vadeli likidite sağlama çabalarını destekleyen bu proje, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde şirketlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişimini artırmaya ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini azaltmaya yardımcı olacak. Sağladığımız finansman, Türkiye’de ekonomik iyileşme ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan KOBİ’lerin direncini artıracak” ifadelerini kullandı
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