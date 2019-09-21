21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB),Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikrazı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile üç yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.
TKYB'den yapılan açıklamaya göre imza töreni, hafta başında KfW Yönetim Komitesi üyesi Stephan Opitz ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ile her iki kurumdan yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.
Alman Hükümeti adına KfW’dan sağlanan uzun vadeli bu krediden, nüfusun sosyo-ekonomik koşullarına ve çevreye katkı sağlayan, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu, biyo çeşitlilik üzerine olumsuz etkisi olmayan projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek ve toplam yatırım tutarlarının yüzde 80’ine kadar finansman sağlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın uluslararası finans dünyasında güvenilir ve uzman kimliğiyle öne çıktığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sağlanan ve bizim Bakanlık’tan ikraz yöntemiyle kullanacağımız bu finansmanla, sürdürülebilirliği ön planda tutan yatırımları destekleyeceğiz. 20 yıl vadeli ve sabit faizli kredimiz, bu alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti sağlayacak yatırımların yapılabilmesine olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.
KfW Yönetim Komitesi üyesi Stephan Opitz de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için desteklerinin süreceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu krediyle Alman Hükümeti adına KfW, Türkiye’de halkın yaşam koşullarını daha da iyileştirmeyi amaçlayan alt yapı proje ve yatırımlarına ilave finansman sağlamaktadır. Çevre yatırımlarının desteklenmesine ilişkin olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile olan mevcut işbirliğimizi daha da güçlendirdiğimiz için çok memnunuz. Bu krediye ilaveten, Alman Hükümeti adına KfW, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nı sürdürülebilir kredi operasyonları için çevre ve sosyal yönetim sistemlerinin geliştirmesi konusunda da desteklemektedir."
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