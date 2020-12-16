Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Benone Visan (Romanya),Tomislav Popovic (Sırbistan)

TK Kaunas: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 12-25, 9-25, 8-25

Süre: 48 dakika (16, 16, 16)