Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bir paylaşım yaptı. Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır" ifadeleri yer aldı.

ELAZIĞ YURTBAŞI HİPODROMU