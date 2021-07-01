Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda şöyle denildi:

ah benim güzel cahilliğim

bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça

yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi

bir şehir akşamında karanlık olmadıkça

ırmak boylarında gider gelirdim

#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.