19 ARALIK 2019
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Tiyatrolarda karşılıklı turne

İBB Şehir Tiyatroları ile Eskişehir Şehir Tiyatroları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatroları karşılıklı turnelere başlıyor. İBB'nin oyunları Bakırköy, Bursa ve Eskişehir'de seyirciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, turnelerle her tiyatronun seyircisine daha geniş bir oyun yelpazesi sunacağını belirterek, "Bu ortak çalışma, yıllardır konuşulan ancak hayata geçirilemeyen bir projeydi. Bu tür dayanışmalar gelecekte ortak yapımların da kapısını aralayacaktır diye umuyorum" dedi

19.12.2019 - 13:02 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • Hayal-i Temsil
    9 Ocak
    10 Ocak
    11 Ocak
    Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi.

  • Karıncalar-Bir Savaş Vardı
    26 Şubat
    27 Şubat
    28 Şubat
    29 Şubat
    Eskişehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi.

  • Maskeliler
    26 Şubat
    27 Şubat 
    28 Şubat
    29 Şubat
    Kadıköy Haldun Taner Sahnesi.

  • Uzlaşma
    12 Şubat
    13 Şubat
    Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi.
    14 Şubat
    15 Şubat
    Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi.

  • Yangınlar
    12 Şubat
    13 Şubat
    14 Şubat
    15 Şubat 
    Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi.

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