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        Haberler Magazin Tiyatrocu Demet Ersoy hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Tiyatrocu Demet Ersoy hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin çatısından düşen tiyatrocu Demet Ersoy yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:19
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          Tiyatro sanatçısı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Demet Ersoy, Bodrum Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti.

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          Demet Ersoy, henüz belirlenemeyen nedenle iki katlı binanın çatısından zemine düştü.

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          İhbarın ardından bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Demet Ersoy'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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          Demet Ersoy'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

          Fotoğraflar: İHA

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