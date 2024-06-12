Tiyatrocu Demet Ersoy hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin çatısından düşen tiyatrocu Demet Ersoy yaşamını yitirdi
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Tiyatro sanatçısı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Demet Ersoy, Bodrum Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti.
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Demet Ersoy, henüz belirlenemeyen nedenle iki katlı binanın çatısından zemine düştü.
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İhbarın ardından bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Demet Ersoy'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.
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Demet Ersoy'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fotoğraflar: İHA