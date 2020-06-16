Tiyatro seyircisi arttı

Tiyatroda seyirci sayısı 2018 - 2019 sezonunda 766 tiyatro salonunu perde açtı. Koltuk sayısı, bir önceki yıla oranla % 12.8 artarak 354 bin 688'e ulaştı.

Seyirci Sayısı: 7.899.547 (% 4.1 arttı)

Sahnelenen Oyun: 9.796 (% 4.5 arttı)

Yerli Oyun: % 0.3 azaldı

Yabancı Oyun: % 1.9 arttı

Çocuk Oyunu: % 3 arttı

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