Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, 2 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanacak

AA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi görürken 70 yaşında hayata veda eden sanatçı için Ses Tiyatrosunda bir tören yapılacak. Ardından Şensoy'un cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.

Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.