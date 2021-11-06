İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü töreni dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Törende, İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’ya ödülünü İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz sundu.
Delbono’ya ödülü, festivalin Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın desteği ve İtalyan Kültür Merkezi İstanbul’un değerli işbirliğiyle gerçekleşen gösterisi Neşe’nin ardından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Pippo Delbono ile bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
Kendine özgü bir tiyatro dünyasına sahip İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi Neşe’nin ikinci temsili, bu akşam saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilecek. Dans, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği oyunda Pippo Delbono topluluğunun oyuncuları, duyguların en uç noktalarını; ıstırap, mutluluk, acı, heves ve sonsuz sevinç arayışını sahneye taşıyacak.
Pippo Delbono hakkında
İtalyan yazar, oyuncu ve yönetmen Pippo Delbono ise geleneksel tiyatro eğitiminin ardından 80’lerin başında Compagnia Pippo Delbono’yu kurdu ve Il Tempo degli Assassini’den (1987) La Gioiaya / Neşe’ye (2018) kadar çalışmalarının çoğunu bu toplulukla yarattı. Sanatçı, oyun sahnelemekten ziyade yıllar içinde sayıları artan bir oyuncu grubuyla tasarlanan, bütünlüklü yaratımlar gerçekleştirdi. Sosyal olarak dışlanmış insanlarla çalıştı. Aralarında kırk beş yıl boyunca Napoli yakınlarındaki Aversa’da bir akıl hastanesinde tutulan ve yakın zamanda vefat eden sağır ve dilsiz Bobò’nun da bulunduğu bu oyunculardan bazıları toplulukla çalışmayı sürdürdü ve hala bu deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Festival 20 Kasım’a kadar devam ediyor
25. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Kasım’a kadar hem sahnelerde hem de çevrimiçinde devam ediyor. Festivalin tüm programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde. Festival biletleri ise passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebiliyor.
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