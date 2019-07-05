Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri

The Times tarafından “destansı olduğu kadar samimi, şaşırtıcı derecede güzel, kuvvetli ve etkili” olarak nitelendirilen bu muhteşem gösteri, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vakhtangov’un yetenekli oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın rejisiyle sahnelenecek.