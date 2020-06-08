Tivibu'da gişe rekortmeni filmler izleyicilerle buluşacak

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun sinema kanallarında, "Seç İzle" ve "Kırmızı Halı" klasörlerinde haziran ayı boyunca farklı türlerde önemli yapımlar izleyicilerle buluşuyor.
Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital televizyon platformu Tivibu, gişe rekortmeni yapımları haziran ayında izleyicilerine sunmaya devam ediyor.
Tüm içeriklere Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişilebiliyor.
- "Kırmızı Halı" kuşağı
Açıklamaya göre, son dönem yapımların yer aldığı Tivibu'nun "Kırmızı Halı" klasöründe yayınlanan filmler, izleyicinin beğenisini kazanan yapımlardan oluşuyor. 28 Haziran'da platforma yüklenecek olan "Shaft" filminde John Shaft, oğlunun en yakın arkadaşını öldürenlerin peşine düşünce Harlem'in tekinsiz sokaklarında kovalamaca başlıyor.
Ben Affleck'in başrolünde oynadığı "Dönüş Yolu'nda (The Way Back)", eşini kaybeden ve bağımlılıkla mücadele eden eski bir basketbol yıldızının mezun olduğu lisenin basketbol takımına koçluk yapma öyküsü anlatılıyor.
- Filmi anında izleme seçeneği
Tivibu’nun "Seç İzle" klasöründeki filmler anında izlenebiliyor.
Klasörde yer alan "Overlord Operasyonu'nda (Overlord)", 2. Dünya Savaşı yıllarında bir grup müttefik askeri, düşman hattına sızıyor. Ancak Nazilerin işgal ettiği köyde zombiler ortaya çıkınca aksiyon başlıyor.
27 Haziran'da platforma yüklenecek "Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı'nda (Asterix: The Secret Of The Magic Potion)" Büyüfix, sihirli iksirin formülünü paylaşacağı büyücüyü seçmek isteyince Asterix ve Oburix'le beraber yola koyuluyor.
Ayrıca haziran ayında "Bir Kadın Zaferi (The Conductor)", "Kayıp Aranıyor (Searching)", "Cesur Araba (Wheely)", "Kan Bağı (Blood Father)", "Yakalandın (Tag)" ve "Arif v 216" filmleri de izleyicilerle buluşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!