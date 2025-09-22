Akdeniz ruhunu yansıtan özelliğiyle öne çıkan bu şehir, son yıllarda turistik açıdan yükselişe geçmiştir. Bunun yanında şehre yatırım açısından da yoğun talep gelmiştir. Gün geçtikçe yükselen bir destinasyon olarak öne çıkan Tivat, tarih süresince Osmanlılar, Venedikliler, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi topluluklarla karşı karşıya kalmıştır. Kotor Körfezi’nin en güzel görüntüye sahip noktalarından birinde konumlanır. Peki Tivat hangi ülkenin şehri?

Karadağ’ın güneybatısında yer alan bu sahil kentinin modern marinası, lüks otelleri ve sakin yaşam tarzı dikkat çekicidir. Özellikle son dönemlerde birçok kişi tatil için burayı tercih eder. Tivat, birçok kişi tarafından küçük ama şirin bir kent olarak tanımlanır. Şehir, doğa tutkunlarının ve deniz tatili yapmak isteyenlerin gözüne çarpar. Özellikle denizcilikle ilgilenen gezginlerin uğrak noktası olmasıyla bilinir. Ayrıca ulaşımının kolay olması, Podgorica ve Dubrovnik havaalanlarına yakınlığı ile Avrupa’da cazip bir nokta hâline gelmiştir.

TİVAT NEREDE?

Tivat nerede? Karadağ’ın güneybatısında bulunan şehir, Adriyatik Denizi kıyısında konumlanan yeriyle göze çarpar. Bu şehir, ünlü Kotor Körfezi’nin (Boka Kotorska) bir parçası olarak değerlendirilir. Karadağ’ın kıyı şeridindeki en küçük şehirlerden biridir. Ancak yine de stratejik konumuyla ülkenin deniz turizmi noktasında en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Tivat, Karadağ’ın diğer turistik bölgelerine de kolay erişim imkânı sunar. Tivat; Kotor’a 10 dakika,

Budva’ya yaklaşık 30 dakika mesafede yer alır. TİVAT HANGİ ÜLKEDE? Peki Tivat hangi ülkede? Karadağ’da bulunan bu şehrin Balkanlar’da yer alması özellikle son dönemlerde daha fazla dikkat çekmesini sağlamıştır. Çünkü Karadağ, Balkanlar’da yer alan, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan ve son yıllarda turizmde yükselişe geçen küçük ama etkileyici bir Avrupa ülkesi olmuştur. Tivat ise Karadağ’ın sahil kentleri arasında en modern liman altyapısına sahip olan şehirdir. Tam da bu nedenle ülkenin denizcilik merkezi konumundadır. Ayrıca Karadağ’ın uluslararası ulaşım noktalarından biri olan Tivat Havalimanı, şehri ülkeye giriş noktalarından biri konumuna getirir. TİVAT HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

Tivat hangi ülkenin şehri? Söz konusu şehir, Karadağ’ın şehri olmuştur ve ülkenin denizcilik, yat turizmi bakımından en gelişmiş bölgesi kabul edilir. Karadağ’ın en lüks yaşam alanlarından biri sayılan Porto Montenegro buradadır. Ayrıca Tivat, dünyanın dört bir yanından yat sahiplerini, yatırımcıları ve turistleri çeken bir noktadadır. Sonuç olarak şehir, Karadağ’ın ekonomik ve turistik açıdan gelişen yüzünü temsil eden bir yapı da taşır. Tivat, küçük yüzölçümüne rağmen Karadağ’ın en kozmopolit şehirlerinden biri olma niteliği taşır. Özellikle Adriyatik kıyısına yakınlığı ile huzurlu bir tatil imkânı sunar. Bunun yanında modern marina deneyimi ve tarihi dokuyu bir arada yaşamak isteyenler için uygun bir nokta olabilir. TİVAT NERENİN ŞEHRİ? Peki Tivat nerenin şehri? Karadağ’ın sahil şeridinde konumlanan Tivat’ın küçük konumuna rağmen birçok ziyaretçisi vardır. Burası, ülkenin en küçük belediyelerinden biri olmasına rağmen son derece ilgi görür. Ülkenin en modern ve planlı bölgelerinden biri olmasıyla nam salmıştır. Söz konusu şehir, yerli halkın yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Bilhassa Avrupalı emekliler ve dijital göçebeler için son yıllarda burayı daha sık ziyaret etmeye başlamıştır.

TİVAT HAKKINDA BİLGİLER Tivat’ın tarihi Antik Roma dönemine kadar uzanır.

Venedikliler döneminde Kotor Körfezi’nin önemli bir limanı olarak kullanıldığı bilgisi vardır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde denizcilik okulu ve askeri üs kurulmasıyla stratejik önemi yükselen bir şehir olmuştur.

Tivat’ın nüfusu yaklaşık 15 bin kişidir. Ancak yaz aylarıyla birlikte gelen turist akınıyla bu sayının birkaç katına çıktığı görülebilir.

Tivat’ın ekonomisi büyük miktarda turizm, denizcilik ve emlak sektörüne dayanır.

Porto Montenegro ve Lustica Bay gibi büyük yatırım projeleri, Tivat’ı Karadağ’ın lüks turizm merkezi yapmıştır.

Özellikle Porto Montenegro, Tivat’ın en bilinen noktalarından biri olarak kabul edilir.

Eski bir deniz üssü üzerine kurulan modern bir marinadır.

Bu liman, 450’den fazla yata ev sahipliği yapar.

Tivat şehri; butik oteller, alışveriş caddeleri, restoranlar ve sanat galerileriyle küçük bir kasaba görünümündedir.

Tivat, Adriyatik’in berrak sularına açılan küçük ancak huzur verici olduğu düşünülen plajlara sahiptir.

Plavi Horizonti, Kalardovo ve Donja Lastva plajları, deniz tatili yapmak isteyenler için parmakla gösterilen destinasyonlardandır.

Lustica Yarımadası’na yakınlığı göz önüne alındığında keşfedilmemiş koylara da erişim imkânı vardır. TİVAT NASIL bir ŞEHİR? Tivat, yaz aylarında çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapma yönüyle bilinir. Şehirde yapılan müzik festivalleri, denizcilik yarışları ve sanat etkinlikleri hareketlendirici niteliktedir. Ayrıca Karadağ mutfağının en güzel örneklerini sunan restoranlar da buradadır. Yani Tivat, şehrin gastronomik özelliğini de gözler önüne serer. Buraya ulaşım için daha çok hava yolu tercih edilir. Özellikle yaz sezonunda birçok şehirden buraya turist ziyareti gerçekleşir. Tivat Havalimanı, Karadağ’ın uluslararası kapılarından biri olma bayrağına sahiptir. Bunun yanı sıra kara yolu ile de Kotor, Budva ve Herceg Novi gibi diğer sahil şehirlerine kolayca ulaşmak mümkündür. Söz konusu şehir, sakin yaşam tarzı, modern konut projeleri ve deniz manzaralı evleriyle son yıllarda yabancılar arasında popüler olmuştur. Özellikle seyahat bloglarında kendisinden sıkça söz edilmeye başlanmıştır. Her geçen gün birçok kişi buraya yatırım yapma kararı verir.

