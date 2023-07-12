Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Titus Tüneli ve Beşikli Mağara drone ile görüntülendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, FPV drone ile görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 14:48
        • 1

          Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle milattan sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde milattan sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, Hatay'da gezilecek yerler arasında geliyor.

        • 2

          Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

        • 3

          Mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

        • 4

          Drone ile görüntülenen Titus Tüneli ve içerisinde bölümler halinde 12 mezarın bulunduğu Beşikli Mağara, çoğunlukla birlikte geziliyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        İzmir'deki heyelan riski uydu görüntülerinde!
        İzmir'deki heyelan riski uydu görüntülerinde!
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İşte Angelino operasyonu!
        İşte Angelino operasyonu!
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Stres saç döker mi?
        Stres saç döker mi?
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası