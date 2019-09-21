21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyen titrek kavak ağaçları, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e adeta soluk oluyor. AA'nın haberine göre Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 rakımıyla misafirlerine sunduğu temiz havasına, geniş alanlara yayılan titrek kavak ağaçları oksijen desteği sağlıyor.
Kök sürgünüyle yayılan ve öncü ağaç olarak nitelendirilen titrek kavak ağaçları, yeşil yapısı ve tertemiz doğasıyla Erciyes'te güzel görüntüler oluşturuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, yaptığı açıklamada, kıtalar arasında bile tohumu uçuşabilen titrek kavak ağacının oluşturduğu güzel bir orman parçasının Erciyes'te bulunduğunu söyledi.
Erciyes'in bu özelliğini ön plana çıkarmak için Kayseri'de "Titrek kavağın biyolojisi, silvikültürel özellikleri ile orman endüstrisinde kullanımı" konulu çalıştay düzenlediklerini belirten Turna, şunları kaydetti:
"Titrek kavak, Türkiye için çok önemli bir tür ama Türkiye ormancılığında ikinci plana atılmış. Erciyes Dağı'nın bir özelliğini gündeme taşımak istedik. Burada bir proje çalışmamız var. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ve Orman Genel Müdürlüğünde çalışan elemanların da bu konuda ilgisi vardı. Bunu netleştirebilmek için üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Orman Genel Müdürlüğünün uzman ekibini çağırarak bir çalıştay programladık. Ben daha önce Erciyes Dağı'nda titrek kavak ormanlarını gördüğüm zaman şaşırmıştım. Gerçekten burada çok güzel bir orman parçası var."
"Titrek kavak, Erciyes'in her tarafında var. Şunu iddia edebilirim ki Türkiye'nin en iyi ormanlarından biri burada. Türkiye'de çok geniş bir yayılışı olan tür. Bizim planlarımızda Trabzon, Giresun, Amasya ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü söylenmesine rağmen verileri incelediğinizde Kayseri'nin de bunlardan geri kalmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla titrek kavak ormanları Kayseri için son derece önemli ama Erciyes özelinde çok daha önemli. Bu ormanların geleceğinin ne olması lazım, nasıl işletilmeli, bunları masaya yatırmak için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü önderliğinde bu çalıştay programlandı."
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