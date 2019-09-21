"Titrek kavak, Erciyes'in her tarafında var. Şunu iddia edebilirim ki Türkiye'nin en iyi ormanlarından biri burada. Türkiye'de çok geniş bir yayılışı olan tür. Bizim planlarımızda Trabzon, Giresun, Amasya ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü söylenmesine rağmen verileri incelediğinizde Kayseri'nin de bunlardan geri kalmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla titrek kavak ormanları Kayseri için son derece önemli ama Erciyes özelinde çok daha önemli. Bu ormanların geleceğinin ne olması lazım, nasıl işletilmeli, bunları masaya yatırmak için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü önderliğinde bu çalıştay programlandı."