Titanic enkazında kaybolan denizaltı "OceanGate" film oluyor!

Jonahtan Keasey filmle ilgili "Filmimiz yalnızca trajediye karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz medyasının doğasına ilişkin daha büyük kaygılara da değinen bir araç olarak hizmet edecek" dedi.

Keasey ayrıca "Önemli olan tek şey gerçektir. Ve dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı var; beş dakikalık şöhret peşinde koşanların boğazımıza tıkıştırdığı müstehcen yemlere değil. Hayat siyah ve beyaz değildir. Karmaşıktır" açıklamasında bulundu.

Filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi henüz belli olmadı.