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        Haberler Magazin Titanic enkazında kaybolan denizaltı "OceanGate" film oluyor!

        Titanic enkazında kaybolan denizaltı "OceanGate" film oluyor!

        Titanik enkazında dalış yaparken kaybolan denizaltı "OceanGate" beyazperdeye taşınıyor. 5 kişinin yaşamını yitirdiği trajik kazayı anlatacak film için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:26
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        • 1

          FELAKET FİLM OLUYOR

          1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapmak için yola çıkan "OceanGate" denizaltısı, "katastrofik" şekilde patlama sonucunda 5 kişinin ölümüne neden oldu.

        • 2

          Dünya gündemini uzun süre meşgul eden felaket için diziye dönüşebilir veya Titanik filminin yönetmeni James Cameron'a proje teklifi gitmiştir gibi iddialar konuşulmuştu.

        • 3

          FİLM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

          Deadline'ın haberine göre, The Blackening filminin yapımcısı E. Brian Dobbins, "OceanGate" denizaltısı felaketi üzerine bir film için çalışmalara başladı.

        • 4

          FELAKETTEN ÖNCE YAŞANANLAR, KAZA ANI VE SONRASI GÖSTERİLECEK

          MindRiot Entertainment'ın yapımcılığını üsteleneceği ve Justin MacGregor ile Jonahtan Keasey'in senaryosunu kaleme alacağı film de, felaketten önce yaşananlar, kaza anı ve sonrası konu alacak.

        • 5

          Jonahtan Keasey filmle ilgili "Filmimiz yalnızca trajediye karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz medyasının doğasına ilişkin daha büyük kaygılara da değinen bir araç olarak hizmet edecek" dedi.

          Keasey ayrıca "Önemli olan tek şey gerçektir. Ve dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı var; beş dakikalık şöhret peşinde koşanların boğazımıza tıkıştırdığı müstehcen yemlere değil. Hayat siyah ve beyaz değildir. Karmaşıktır" açıklamasında bulundu.

          Filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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