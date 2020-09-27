Tisserand ilk kez derbide sahada

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe’de yeni transfer Marcel Tisserand ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek. Daha önceki müsabakalarda Teknik Direktör Erol Bulut tarafından forma şansı verilmeyen Kongolu futbolcu, derbi mücadelesinde sahada olacak.

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