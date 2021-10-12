Tisserand çalışmalara başladı

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.

Isınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç sonrası taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.

Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.