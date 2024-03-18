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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tişörtünü Aboubakar formasına çeviren Muhammed Emin Sönmez, Kamerunlu oyuncuyla tanıştı - Beşiktaş Haberleri

        Tişörtünü Aboubakar formasına çeviren Muhammed Emin Sönmez, Kamerunlu oyuncuyla tanıştı

        Tişörtünü el yazısıyla Aboubakar formasına çeviren 9 yaşındaki Beşiktaşlı Muhammed Emir Sönmez, siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak hayranı olduğu Kamerunlu futbolcuyla tanışma şansını yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:51
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        Muhammed Emin'in hayali gerçek oldu
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        Tişörtünü Aboubakar formasına çeviren Muhammed Emin Sönmez, Kamerunlu oyuncuyla tanıştı.

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in davetlisi olarak Bitexen Antalyaspor mücadelesini Tüpraş Stadyumu'nda izleyen Muhammed Emir Sönmez, babası Şaban Sönmez ile geldiği Dolmabahçe'de stadyumu ve soyunma odası koridorlarını da gezme fırsatı yakaladı.

        Siyah-beyazlı futbolcuları taşıyan takım otobüsünü karşılayıp Vincent Aboubakar ile hatıra fotoğrafı çektiren 9 yaşındaki Beşiktaş taraftarı, formasını da Kamerunlu futbolcuya imzalattı.

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