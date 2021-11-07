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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yeni asgari ücretle ilgili yayınlanan mesajda, "Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz." denildi

TİSK Yönetim Kurulu, açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İçinden geçtiğimiz olağanüstü süreçte, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, salgının ülkemizdeki ve çalışma hayatımızdaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalışmıştır.

İşçi, işveren ve kamu olmak üzere tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte, başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletmelerimiz ve temsilcilerimizle sıkı bir istişare halindeyiz. Ayrıca, milyonlarca çalışanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuda, hem çalışan, hem işveren bakışını anlamak için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile kamuoyunun beklentilerini takip ediyoruz. Bu doğrultuda, sahadan aldığımız yüzbinlerce satır veri, görüş ve öneri, ayrıca uzman ekipler ile gerçekleştirdiğimiz teknikanalizlerle çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz.

Birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin ve çalışanlarımızın sürdürülebilir refahı. Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır.”