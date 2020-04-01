01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akkol, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgınının küresel bir soruna dönüştüğünü belirterek, virüsün yaşamın her alanını etkilediğine dikkati çekti.
Yaşanılan zor günlerin birlik ve beraberlik ruhuyla aşılabileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın bu anlamda önemli olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:
"TİSK camiası olarak büyüklüğümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu süreçte, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini çok defa dile getirmiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bu kampanyaya, 20 milyon lira ile güçlü bir destek vereceğiz. Bu destekte TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfımız en ön safta yer aldı. Hassasiyet ve katkılarından dolayı yönetimine teşekkür ederim."
"ÇALIŞANLARA 3 MİLYON MASKE VE 100 BİN TON DEZENFEKTAN DAĞITILDI"
İnsan sağlığını her şeyin üzerinde gördüklerine dikkati çeken Akkol, bu süreçte konfederasyonları bünyesindeki 12 bin işletmede iş sağlığı-güvenliği kurallarının yanında, devletin aldığı tedbirlerin de titizlikle uygulandığını aktardı.
TİSK olarak çalışma hayatını da etkileyen bu zor dönemi en iyi şekilde yönetme gayretinde olduklarına işaret eden Akkol, bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"İlk olarak işletmelere 2 milyon maske dağıttık. Üye sendikalarımızın dağıttıklarıyla sayı 3 milyona çıktı. İşletmelere gönderilmek üzere 100 bin ton dezenfektan temin ettik. İşveren sendikalarımızın üye işletmelere destek olabilmek için kuracakları yardımlaşma ve dayanışma fonundaki sınırın nakit mevcutlarının yüzde 25'inden yüzde 35'ine yükseltilmesini talep ederek, bunun yasalaşmasını sağladık.
Diğer taraftan, çalışanlara eğitim verecek online gelişim platformu kurmak için kolları sıvadık. Bu platform üzerinde yaklaşık 100 bin çalışana 3 ay boyunca iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanında, ailelere ebeveyn eğitimleri, psikolojik destek eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. İlerleyen süreçte geleceğin işlerine yönelik eğitimlerle de platformu zenginleştirilmeyi planlıyoruz."
Akkol, Sağlık Bakanlığına 20 solunum cihazı bağışlamak için çalışmalara başladıklarını da bildirerek, bu zor süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere hizmetlerin aksamaması için özveri gösteren tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına şükran ve minnet borçlu olduklarını aktardı.
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