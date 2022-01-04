TİSK'ten ihracat açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2021 yılı ihracat verilerine dair bir açıklamada bulundu.
Akkol, istihdamı ve üretimi korumaya öncelik verdiklerini belirterek, TİSK üyelerinin ülke ihracatındaki payına değindi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, "Üretime, istihdama ve ülkemizin refahına odaklanarak, ortak akılla milletimize ve tüm taraflara fayda sağlayacak çözümleri üretmek için çalışmaya hazır olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz. Nitekim, salgın süresince de istihdamı ve üretimi korumak en büyük önceliğimiz oldu. 2021 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 32,85 oranında artarak 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan ihracat verilerine katkıda, kayıtlı istihdamın kalesi ve Türkiye’nin üreten gücü olan TİSK’e bağlı işletmelerimizin çok önemli payı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 şirketinin 6’sının TİSK üyesi olduğunu da vurgulayan Akkol, "İSO 500 listesindeki toplam ihracat rakamlarının neredeyse yüzde 50’si TİSK üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Otomotiv, çelik, petro-kimya, çimento ve cam gibi lokomotif sektörlerin ihracat birincileri ile diğer tüm sektörlerin önemli oyuncuları yine TİSK üyeleri arasında yer almaktadır. 2021 yılında da TİSK ekosistemimiz ile ülkemize yaklaşık 100 milyar dolar ihracat geliri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında üretimle, istihdamla, ihracatla daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Her zamanki gibi birlikte mümkün diyerek var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi ve yeni ihracat rekorlarına birlikte ulaşacağımıza yönelik inancımızın tam olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz" diye konuştu.
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