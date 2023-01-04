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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücret işveren desteği ile ilgili Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi: “TİSK olarak, asgari ücret desteğinin artırılması talebimize ilişkin, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve asgari ücret desteğinin 400 TL’ye çıkarıldığı müjdesini almaktan ötürü son derece memnunuz.

"ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER KORUNACAK"

Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetlidir.

Bu vesile ile, bugüne kadar ilettiğimiz tüm beklentilerimizi dinleyen ve desteklerini işletmelerimizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’e çalışma hayatımız adına bir kez daha teşekkür ederiz. TİSK olarak ülkemize, işletmelerimize ve çalışanlarımıza katkı sunacak her adım için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade etmiştik ve tüm çalışmalara da bu ilke üzerinden yaklaşıyoruz. Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz.”