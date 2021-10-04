TİSK çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun üçüncüsü 14-15 Ekim’de düzenleyecek
TİSK'ten yapılan açıklamada, “İşimizin Yarını” ana teması ile gerçekleşecek Forumda, İşimizin Yarınında Gençler, İşimizin Yarınında Kadınlar ve Kayıtlı İstihdama Bakış konuları derinlemesine ele alınacak.
TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleşecek Ortak Paylaşım Forumu’nun canlı açılış oturumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Sayın Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan yer alacak.
Ortak Paylaşım Forumu, uluslararası çalışma hayatının küresel örgütlerinin de üst düzey katılımına ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow’un yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Business Europe gibi kuruluşların da yer alacağı forumda, uluslararası işbirliği ve çalışma hayatının içinde bulunduğu dönüşüm konuları ele alınacak.
"SOSYAL DİYALOG İLE İŞİMİZİN YARINI BİRLİKTE MÜMKÜN"
Konfederasyon’dan etkinlik hakkında yapılan açıklamada, hızla dönüşen ve dijitalleşen dünyada iş yapış biçimlerinin ve çalışma hayatının geleceğinin yeniden şekilleneceği ifade edildi. Ortak bir gelecek için çalışma hayatının tüm taraflarının birlikte hareket etmesinin ve sosyal diyaloğun önemi vurgulandı.
FORUMUN KARBON AYA İZİ SIFIRLANACAK VE KARBON NÖTR BİR ETKİNLİK OLARAK DÜZENLENECEK
Ortak Paylaşım Forumu, salgın koşullarına uygun şekilde MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla gerçekleştirilecek. Katılımcılar tüm programı çevrim içi olarak da takip edilebilecekler. Karbon nötr olarak düzenlenecek olan forum, doğaya zarar vermeden tamamlanacak. Etkinliğin öncesinde başlayacak ölçümlerle karbon emisyonu üretecek faaliyet ve tüketim kalemleri tespit edilecek. Etkinlik, uluslararası kabul görmüş standartlardaki projelere karbon kredisi ile katkıda bulunarak doğaya sıfır zarar ile gerçekleştirilecek.
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