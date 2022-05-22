Tırnaklardaki belirtiler neyin habercisi?

Vücudun saç, cilt, tırnak gibi görünür bölgelerinde meydana gelen değişiklikler genel sağlık durumu ile ilgili fikir vermesi açısından önemli. Tırnaklarda meydana gelen değişimler de vitamin eksikliğinden ciddi hastalıklara kadar pek çok sorunun habercisi olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin tırnakların da vücudun önemli bir organı olduğunu belirterek "Tırnakların vücutta savunma, küçük cisimleri tutabilme, dokunma, kaşınma, kan dolaşımını düzenleme, vücut sıcaklığını dengeleme gibi birçok fonksiyonu var" dedi.
ÇİZGİ, BEYAZ LEKE, KIRILMA VARSA
Bebeklerin ve çocukların tırnaklarında kimi zaman oluşan çizgiler, beyaz lekeler, incelme ya da kalınlaşma, yumuşama, kolay kırılma gibi belirtilerin demir, protein, çinko, kalsiyum, biyotin ya da dvitamini gibi vitaminlerin eksikliğine işaret ettiğini belirten Dr. Seçkin "Sağlıklı tırnaklar sağlıklı beslenme ile çok ilişkili o nedenle çocukların el ve ayak tırnaklarını kontrol etmek önemli" dedi.
İŞTE EN ÖNEMLİ BELİRTİLER
Tırnaklardaki bazı belirtilerin ise çok daha ciddi hastalıkların habercisi olabildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Çomak tırnak, tırnak üzerinde küçük çukurlar ya da tırnak altında beliren koyu lekeler akciğer, karaciğer, kalp hastalıklarından kansere kadar pek çok rahatsızlığın habercisi olabilir" şeklinde konuştu.
BEBEKLERE ELDİVEN UYARISI
Sağlıklı tırnaklar için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu belirten Dr. Seçkin "Bebeklerin tırnaklarını çok derin kesmek, tırnak yemek, parmak emmek, şeytan tırnağı dediğimiz bölgeyi koparmak gibi alışkanlıklar da tırnak batması, dolama ya da tırnak mantarı gibi sorunlara yol açıyor" dedi. Yeni doğan döneminde bebeklere eldiven giydirmenin doğru bir uygulama olmadığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Onun yerine bebeğin tırnaklarını yumuşak bir törpüyle törpülemek yeterli" uyarısında da bulundu.
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