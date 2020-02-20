İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, geçen pazartesi günü Karakuyu Mahallesi'ndeki bir asfalt üretim tesisinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İşyerinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iddiaya göre altında çalışan bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı.

İŞÇİLER PANİK HALİNDE KAÇIŞTI

İHA'da yer alan habere göre Selahattin B., tartışma sonrasında, işyerinin otoparkında park halinde bulunan bir TIR'ın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rastgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçıştı.

TIRLA KAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından yönetimindeki TIR'la beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. TIR'ı, işyerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

JANDARMA HER YERDE ARIYOR

İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B.'nin aranmasının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Selahattin B.'nin 3 yıldır aynı işyerinde baş şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Selahattin B.'nin TIR'a bindikten sonra aracı asfalt işçileri ile şoförlerin üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR'a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.'ye engel olmaya çalıştıkları görülüyor.