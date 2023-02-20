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TIR'ıyla Fransa'dan Kahramanmaraş'a yardım getirdi

Fransa'da yaşayan TIR sürücüsü Gülfem Zengin, gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları depremzedelere ulaştırmak için 4 bin 300 kilometre yolu tek başına katetti

Giriş: 20.02.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
TIR'ıyla Fransa'dan Kahramanmaraş'a yardım getirdi
AA

Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki TIR şoförü Gülfem Zengin, depremler nedeniyle Fransa'daki gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları, 4 bin 300 kilometrelik yolu TIR'ıyla tek başına katederek Kahramanmaraş'a ulaştırdı.

AA'nın haberine göre Gülfem Zengin, depremlerin ardından Fransa'daki Türk-Fransız Dostluk Cemiyetine üye gurbetçilerin yardım organizasyonu düzenlediğini söyledi.

TEK BAŞINA YOLA KOYULDU

Yardım malzemelerinin nakliyesi konusunda gurbetçilerin kendisiyle irtibat kurduğunu aktaran Zengin, depremzedeler için zorlu yolcuğu göze alarak tek başına yola koyulduğunu ifade etti.

Yolculuğun 4 gün sürdüğünü kaydeden Zengin, "Bu yolu karadan geçmek istemiyordum. Daha önce yapmadığım bir şeydi. Hele de yapayalnızdım. Benim için imkansızdı ama buradaki insanların durumunu düşündüm. Halimize şükür, elimiz ayağımız tutuyor ve elimizden gelen yardım da bu oluyor. O yüzden korkularımı kenara koydum" diye konuştu.

Yardım malzemelerinin, giyim ve battaniyenin yanı sıra gıda, kedi köpek maması ve ilaçtan oluştuğunu anlatan Zengin, Fransızların ve bu ülkede yaşayan diğer milletlerden insanların da kampanyaya destek verdiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'taki yıkılan binaları da gördükten sonra "İyi ki gelmişim. İyi ki de yardım getirdim" dediğini de belirten Zengin, "Keşke elimde daha fazla imkan olsaydı, keşke daha fazla bir şey yapabilseydik. Enkazları da görünce içimiz paramparça oldu" sözlerini sarf etti.

"YOLDA DA BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI"

Gülfem Zengin'in sürücülüğünü yaptığı yardım TIR'ını Türkiye sınırında karşılayan ve Kahramanmaraş'a kadar otomobiliyle eşlik eden Gökhan Baylan ise yardım malzemelerini AFAD'a teslim ettiklerini vurguladı.

Kendisinin de lojistik işi yaptığını söyleyen Baylan, "Gülfem de gönüllü olarak bu yardım çalışmasına katılmak istiyordu. Çok duygulu bir şekilde buraya geldi. Yolda da çok büyük fedakarlıklar yaptı" dedi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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