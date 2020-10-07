Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu - MERSİN

Alınan bilgiye göre, Abuzer K'nın kullandığı yabancı plakalı tırın yükü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çeşmeli mevkisinde devrildi.Kasalardaki limonların çevreye dağılması nedeniyle otoyolun bir bölümünde ulaşım kontrollü sağlandı.Kara yolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmanın, ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."