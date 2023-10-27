Tire'nin tarihi bandosu Cumhuriyet coşkusunu 100 yıldır yaşatıyor

"GEÇMİŞİ KÖKLÜ BİR KURUM, DİNLERKEN DUYGULANIYORUM"

Tireli 73 yaşındaki Celal Aslan ise tarihi bandoyu dinlemek için her cuma Cumhuriyet Meydanı'na geldiğini ifade etti.

Bandonun Tire'nin gururu olduğunu anlatan Aslan, "Geçmişi köklü bir kurum, dinlerken duygulanıyorum. Gayet mükemmel bir ekip, sağ olsun şeflerimiz ve sanatçı arkadaşlarımız bir değer. Bir Tireli olarak Cumhuriyet'imizin ve bandomuzun 100. yılı olması nedeniyle mutluyum ve gururluyum" dedi.