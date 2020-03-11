Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - İZMİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Zanlının getirilmesi- Polis aracından görüntü

Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, dün olayın ardından gözaltına alınan E.A'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderildi.Tire Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61),dün iş yerinin önünde oturduğu sırada eski eşi E.A. tarafından bıçakla yaralanmıştı.Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Dağyel, hayatını kaybetmişti. E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.İki kız çocukları bulunan çiftin ocak ayında boşandıkları öğrenilmişti.