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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Kombetare Arena´da saat 21.00´de başlaması gereken karşılaşma, Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan meşaleler dolayısıyla başlayamadı. Taraftarların meşale atmasının ardından karşılaşmanın hakemi Stuart Atwell, takımları soyunma odasına yolladı.

Saha kenarında kalan futbolcular olayların yatışmasını bekledi. Meşalelere karşın Arnavut seyirciler de sahaya girerek Beşiktaş taraftarlarına saldırı teşebbüsünde bulundu.

Bunun üzerine UEFA delegesi ve hakemler sahada mini toplantı yaptı. Yapılan uyarılar, tribünlere Arnavutça ve Türkçe anonsların ardından hakemler orta sahaya yöneldi.

Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından hakem heyeti ve oyuncuların sahaya dönmesiyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı.

İki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerinin toplantısının ardından hakem ve oyuncular sahaya geri döndü ve maç yaklaşık 15 dakika geç başladı.