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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Tirana-Beşiktaş maçını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek - Beşiktaş Haberleri

        Tirana-Beşiktaş maçına İngiliz hakem

        Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği açıklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:48
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        Tirana-Beşiktaş maçına İngiliz hakem
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        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk ekibi Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak rövanş müsabakasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek.

        Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise John Brooks yapacak.

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