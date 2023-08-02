Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile rövanş maçına çıkacak olan Beşiktaş, bu maçtı kazanması, berabere kalması ya da tek farkla malup olması halinde adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Siyah beyazlı ekibin bir üst turda rakibi Zeljeznicar- Nefçi Bakü takımlarının karşılaşmasının galibi olacak. Peki, merakla beklenen Tirana Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, detaylar...