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        Haberler Gündem Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Arnavutluk takımlarından olan Tirana'ya karşı oynadığı mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İki takım arasında oynanacak rövanş maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Tirana Beşiktaş maçına dair bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:47
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile rövanş maçına çıkacak olan Beşiktaş, bu maçtı kazanması, berabere kalması ya da tek farkla malup olması halinde adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Siyah beyazlı ekibin bir üst turda rakibi Zeljeznicar- Nefçi Bakü takımlarının karşılaşmasının galibi olacak. Peki, merakla beklenen Tirana Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          TİRANA BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Tirana Beşiktaş rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

        • 3

          TİRANA BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tirana Beşiktaş maçı S Sport Plus kanalında 21:00 ' da yayınlanacak

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Aboubakar, Muleka.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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