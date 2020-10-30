Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle törenlerin yapılmadığı ülkede farklı şekilde kutlandı.Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde başkentteki Politeknik Üniversitesine Türk ve Arnavutluk bayrakları yansıtıldı.Ülkenin en eskisi olan Tiran Politeknik Üniversitesinin yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunuyor.

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