Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Caminin avlusu da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.
Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, Bosna Hersek genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taşarken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde yaşayan Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı kılındı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de kentle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
- Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova
Kuzey Makedonya’da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp’teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.
Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi. Kurban Bayramı namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fetahu, kesilecek kurban etlerinin dini veya etnik kökene bakılmaksızın herkesle paylaşılacağını aktardı.
Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey meydanında binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.Kosova'da da Müslümanlar camilere akın ederken, Kurban Bayramı vesilesiyle merkezi tören, başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisinde gerçekleşti.
Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, bayram vesilesiyle verdiği hutbede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutsal yerlere ziyaretin bu yıl da yasak olduğunu hatırlatarak, imkanı olanların kurban keserek ibadetlerini yerine getirebileceğini söyledi.Bölge ülkelerinde bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı.
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