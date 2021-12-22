İlk seferi sonu oldu

Feci kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğmuş Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya-Konya Karayolu istikametine seyir halindeki Yavuz Aşçı'nın kullandığı 41 AIR 953 plaka 41 F 0077 dorse plakalı TIR, Kandıra mevkiinde bulunan Güneycik rampasından indikten sonra karayoluna bir kilometre mesafede kontrolden çıkıp çelik bariyerleri parçalayıp devrildi.

Yol kenarında bulunan tepeye çarparak devrilen TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz Aşçı, sıkıştığı yerden itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Aşçı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

50 yaşındaki Yavuz Aşçı'nın firmada işe yeni başladığı ve kaza yaptığı TIR ile ilk seferini gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan, Güneycik Mahallesi Kındıra mevkiinde bulunan Güneycik rampasında 2 ay içerisinde 5 tane büyük kazanın meydana geldiği, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.