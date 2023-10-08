Devrilen TIR alev aldı! Şoförün feci sonu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrildikten sonra kupası yanan TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz, yaşamını yitirdi
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Tokat'taki kazada TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz (59), hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi.
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Süt almak için Amasya'dan Erzincan'a giden Mehmet Boğaz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi
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Kaza sonrası TIR'ın kupa kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edildi.
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Ekipler 30 dakika çalışma ile alevlere müdahale ederken, Boğaz hayatını kaybetti.
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Boğaz'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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