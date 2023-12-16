TIR, seyyar köftecideki müşterilerin arasına daldı: 5 yaralı

REKLAM advertisement1

Kaza, saat 22.00 sıralarında Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında seyyar köftecide yemek yiyen müşterilerin arasına daldı. Kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. ve Osman Y. yaralanırken, TIR sürücüsü ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, TIR'ın çarptığı bir otomobil ve bir kamyonette de hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.