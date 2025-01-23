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        Haberler Gündem TIR şarampole devrildi; şoför yaralı - Güncel haberler

        TIR şarampole devrildi

        Çankırı'da TIR'ın şarampole devrildiği kazada şoför yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:09
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        TIR şarampole devrildi
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Eldivan ilçesi Sarayköy mevkisinde meydana geldi.

        Ercan Kır idaresindeki buğday yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kır, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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