TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen sürücünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobildeki yolcu ile TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu yaralandı.
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İnegöl'den Bursa istikametine ilerleyen TIR'ın sürücüsü Necati K. (40), Bursa-Ankara kara yolunun Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'ndaki yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istedi.
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TIR sürücüsü bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen Ferhat A.(30) yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.
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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada TIR sürücüsünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde bulunan Yılmaz A. (61), yaralandı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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TIR ile dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.