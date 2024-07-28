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        Haberler Gündem Güncel TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı | Son dakika haberleri

        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen sürücünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobildeki yolcu ile TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:01
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          İnegöl'den Bursa istikametine ilerleyen TIR'ın sürücüsü Necati K. (40), Bursa-Ankara kara yolunun Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'ndaki yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istedi.

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          TIR sürücüsü bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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          Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen Ferhat A.(30) yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.

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          İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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          Kazada TIR sürücüsünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde bulunan Yılmaz A. (61), yaralandı. 

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          Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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          TIR ile dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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