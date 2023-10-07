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        Haberler Gündem TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı - Güncel haberler

        TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda, TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 00:50 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:50
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        TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı
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        Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        A.T. yönetimindeki TIR, sürücüsü öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

        Otomobilde sıkışan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikameti trafiğe kapanırken, otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrar verildi. TIR sürücüsü A.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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