Kuzey Marmara'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
- 1
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın otomobile çarptığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- 2
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
- 3
İddiaya göre, Emre Bayrak'ın kullandığı 41 E 9891 plakalı TIR sağ şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçmeye çalışan 34 TJ 3254 plakalı otomobile arkadan çarptı.
-
- 4
Bir süre otomobili sürükleyen TIR, bariyerleri aşarak orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- 5
İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtarırken Özbekistan uyruklu Davlydova Ranokhon (60)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
- 6
Kazada TIR şoförü Emre Bayrak da yaralı olarak kurtuldu.
-
- 7
Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatın kaybeden Ranokhon'un cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
- 8
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- 9