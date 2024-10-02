TIR önüne kattığı otomobili oyuncak gibi sürükledi
Hatay'da seyir halindeki bir TIR, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarpıp önüne alarak metrelerce sürükledi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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İskenderun-Antakya yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde ilerleyen TIR, aynı istikamette seyir halinde olan otomobili sağ şeritten önüne alarak sol şeride sürüklemeye başladı.
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TIR'ın, otomobili metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
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Kazayı gören Kemal Güler, "TIR sağ şeritte ilerliyordu. Kör noktasına denk geldiği için arabayı görmedi ve altına aldı. Bayağı bir sürükledi, sağ şeritten sol şeride attı. Biz de koştuk yardım etmek için trafik akışını falan durdurduk, yardımda bulunduk. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı maddi hasarlı olarak atlattılar kazayı" şeklinde konuştu.