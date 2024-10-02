TIR önüne kattığı otomobili oyuncak gibi sürükledi

Kazayı gören Kemal Güler, "TIR sağ şeritte ilerliyordu. Kör noktasına denk geldiği için arabayı görmedi ve altına aldı. Bayağı bir sürükledi, sağ şeritten sol şeride attı. Biz de koştuk yardım etmek için trafik akışını falan durdurduk, yardımda bulunduk. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı maddi hasarlı olarak atlattılar kazayı" şeklinde konuştu.