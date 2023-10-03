TIR, müstakil evin üzerine devrildi; sürücü ile evdeki çocuk yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, müstakil bir evin üzerine devrildi. Kazada, sürücü ile evde bulunan bir çocuk yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cintepe köyünde meydana geldi. Vedat Bilici yönetimindeki 27 R 8455 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki müstakil evin üzerine devrildi.
İLK MÜDAHALE YAPILDI
TIR'ın devrilmesiyle evin bir odasının duvarı yıkılırken, sürücü Vedat Bilici ile o esnada odada bulunan Musa Taş (12), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı