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        Haberler Gündem Güncel TIR'lar çarpıştı: Bir ölü, bir gözaltı | Son dakika haberleri

        TIR'lar çarpıştı: Bir ölü, bir gözaltı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'lar çarpıştı. Bir TIR sürücüsü öldü, diğeri gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:57 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:57
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        TIR'lar çarpıştı: Bir ölü, bir gözaltı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR’a çarpan TIR’ın sürücüsü Ziya Öztekin (64) hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ziya Öztekin yönetimindeki TIR, önünde ilerleyen İsa C. (51) idaresindeki TIR’a arkadan çarptı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri TIR sürücüsü Ziya Öztekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren Öztekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası diğer TIR sürücüsü İsa C. ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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