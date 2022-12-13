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TIR, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, E-90 Karayolunda seyir halinde olan kömür yüklü TIR, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Giriş: 13.12.2022 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
TIR, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
TIR, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, saat 16.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesinden geçen E-90 karayolu üzerinde Çalören mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre; E-90 karayolu üzerinde Aksaray-Ankara istikametine seyir halinde olan Köksal Y. yönetimindeki kömür yüklü TIR, aynı istikamette seyir halinde olan Ayhan Ö. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada; kamyon şoförü Ayhan Ö. ile kamyonda bulunan eşi Hatice Ö. ve TIR şoförü Köksal Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan TIR şoförü Köksal Y. (22) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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