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Tuzla'da, kontrolden çıkan TIR jandarma komutanlığının duvarına çarptı

Sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan seyir halindeki TIR, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın duvarına çarptı.

18.02.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
TIR, jandarma komutanlığının duvarına çarptı
Tuzla'da kaza! TIR kışla duvarına çarptı
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İHA

Tuzla'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın duvarına çarptı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tuzla'da Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde D-100 istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 EPS 906 plakalı Ford marka tır sürücüsü Murat Yaşar yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan tır, Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın duvarına çarptı. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu caddede oluşan yoğun trafik TIR'ın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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