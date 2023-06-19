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TIR'ın altına giren otomobildeki anne ve kızı ağır yaralandı

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada, sürücü anne ve 8 yaşındaki kızı ağır yaralandı

Giriş: 19.06.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
TIR'ın altına giren otomobildeki anne ve kızı ağır yaralandı
İHA

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken yine kendisiyle aynı istikamette seyir halinde olan G.E.’nin idaresindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonra çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, araç sürücüsü H.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı D. Y.’nin ağır yaralandığını belirleyerek, Afyonkarahisar Üniversite Devlet Hastanesine sevkini sağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tır sürücüsü G.E. göz altına alındı.

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