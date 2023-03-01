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Korkunç kaza! TIR'ın otomobille çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı. TIR'ın altına giren otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 01.03.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler
AA

Mardin'de, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Cemil Gerdanoğlu (47) yönetimindeki TIR, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Alakuş Üçyol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Hasan Apaki (66) ve Hatice Apaki (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan TIR sürücüsü Gerdanoğlu ve Mehtap Apaki (32), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

*Fotoğraflar: DHA

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