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        Haberler Gündem Güncel TIR ile kafa kafaya çarpıştı | Son dakika haberleri

        TIR ile kafa kafaya çarpıştı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:13
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        TIR ile kafa kafaya çarpıştı
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        DHA'nın haberine göre; kaza, gündüz saatlerinde Tuzla- Tarsus karayolunda meydana geldi. F.F. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü F.F.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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